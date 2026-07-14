Orio nel piano di sviluppo il focus sulla sostenibilità | gli interrogativi dei sindaci su criticità e compensazioni

Nel piano di sviluppo dell'aeroporto di Orio, si concentra l’attenzione sulla sostenibilità. Durante una presentazione, i sindaci hanno sollevato dubbi riguardo alle criticità e alle possibili compensazioni legate ai progetti. La discussione ha coinvolto i rappresentanti istituzionali, che hanno richiesto chiarimenti sui rischi e sugli interventi previsti per mitigare gli impatti. La riunione si è focalizzata sui dettagli delle misure di sostenibilità e sulle eventuali risposte alle preoccupazioni dei territori interessati.

Una presentazione articolata e accurata, a favore dei rappresentanti istituzionali, sindaci in testa, interessati direttamente dall’operatività dello scalo di Orio al serio: è stata la sede di Confindustria Bergamo a ospitare il primo incontro del dibattito pubblico riguardo il Piano di Sviluppo Aeroportuale 2029-2043, con Sacbo e Enac da un lato e gli stakeholder del territorio dall’altro. Un incontro “transitorio”, dove è stato affrontato ogni aspetto del masterplan, i cui dettagli sono stati snocciolati secondo precisi capitoli: sviluppo sostenibile, transizione energetica, economia circolare, paesaggio, intermodalità, infrastrutture di volo (qui un approfondimento), terminal passeggeri e altri edifici, scenari di traffico, aria e rumore, piano di investimenti e impatti e benefici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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