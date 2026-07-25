Adzic potrebbe lasciare la Juve | lo vogliono queste due squadre di Serie A Il punto

Da juventusnews24.com 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Adzic, attualmente alla Juventus, è nel mirino di due squadre di Serie A, Genoa e Cagliari. Le società stanno cercando di convincerlo a trasferirsi, mentre il giocatore sembra interessato alle offerte. La trattativa tra le parti è ancora in corso e non ci sono ancora accordi definitivi. La situazione resta aperta e potrebbe evolversi nelle prossime settimane.

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di Francesco Spagnolo Adzic resta uno dei giocatori in uscita per quanto riguarda la Juventus. Genoa e Cagliari sono in pressing su di lui. Le ultime sulla possibile trattativa. Il calciomercato estivo dei bianconeri continua a muoversi a ritmo sostenuto con la dirigenza torinese impegnata a gestire non soltanto i grandi colpi in entrata ma anche la crescita dei profili giovanili più promettenti compresi nella rosa della prima squadra. Tra i nomi caldi spicca senza dubbio quello di Adzic. Come riferito da Tuttosport, il futuro del calciatore sembra essere lontano da Torino per consentire al montenegrino di avere un minutaggio maggiore e proseguire il proprio percorso di maturazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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