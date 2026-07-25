Adzic potrebbe lasciare la Juve | lo vogliono queste due squadre di Serie A Il punto

Notizia in breve

Adzic, attualmente alla Juventus, è nel mirino di due squadre di Serie A, Genoa e Cagliari. Le società stanno cercando di convincerlo a trasferirsi, mentre il giocatore sembra interessato alle offerte. La trattativa tra le parti è ancora in corso e non ci sono ancora accordi definitivi. La situazione resta aperta e potrebbe evolversi nelle prossime settimane.