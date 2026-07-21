Rugani si avvicina alla separazione dalla Juventus. Due squadre di Serie A, Monza e Bologna, hanno mostrato interesse per il difensore. Al momento, il giocatore sembra orientato a lasciare la squadra torinese. Tuttavia, non si escludono offerte da club esteri che potrebbero intervenire nelle prossime settimane. La trattativa è ancora in corso e nessuna decisione ufficiale è stata presa.

di Francesco Spagnolo Rugani non dovrebbe restare alla Juventus. Monza e Bologna sono in pressing sul centrale. Attenzione, però, all’inserimento di qualche club estero. Le strade della Juventus e di Rugani sembrano destinate a separarsi nuovamente nei prossimi mesi. Il centrale toscano ha fatto da poco rientro dopo la parentesi di sei mesi in prestito con la maglia della Fiorentina, un’avventura che purtroppo non ha regalato le soddisfazioni attese né al giocatore né alla società di appartenenza. Oggi la situazione del difensore all’interno dell’organico bianconero appare chiara: la dirigenza e Spalletti non lo considerano parte integrante del progetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rugani verso l’addio alla Juve: due squadre di Serie A lo hanno messo nel mirino. Gli aggiornamenti

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