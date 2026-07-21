Joao Mario sta per lasciare la Juventus e tornare in Serie A. Il laterale portoghese, che era stato in prestito al Bologna, non rientra nei piani di Luciano Spalletti. Dopo il rientro in bianconero, la sua permanenza sembra essere ai titoli di coda. La società sta valutando le offerte e potrebbe cederlo a breve. La sua partenza potrebbe aprire a una sfida tra due club italiani interessati a ingaggiarlo.

Il laterale portoghese non rientra nei piani di Luciano Spalletti ed è pronto a salutare di nuovo Torino. Dopo l’esperienza in prestito al Bologna, Joao Mario ha fatto ritorno alla Juventus ma la sua permanenza in bianconera potrebbe avere i giorni contati. Il laterale portoghese classe 2000 non rientra nei piani di Luciano Spalletti in vista della prossima stagione e, dunque, la dirigenza è al lavoro per cederlo. Joao Mario (Ansa Foto) – calciomercato.it Oltre alla Fiorentina che lo segue da diverse settimane, ci sarebbe ora da registrare il forte interesse del Sassuolo: i neroverdi cercano un esterno proprio con le caratteristiche dell’ex Porto e i buonissimi rapporti tra Juve e Sassuolo potrebbero favorire alla fine il trasferimento del 26enne di São João da Madeira in Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Joao Mario sta per lasciare la Juve: sfida a due in Serie A

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Joao Mario Shows His Quality | Every Angle | Serie A 2025/26

Notizie e thread social correlati

Il Bologna rivuole Joao Mario, la Juve non chiude alla cessione: due le formule possibiliIl Bologna insiste per riavere Joao Mario, ma la Juventus non ha ancora deciso di cederlo.

Due giorni di riposo: c’è da capire se Dallinga e Joao Mario sono recuperabili per la sfida dell’11 maggio. Mercoledì la ripresa verso NapoliIl Bologna ha concesso due giorni di riposo ai propri giocatori, in attesa di valutare le condizioni di Dallinga e Joao Mario, che potrebbero...

Temi più discussi: Fiorentina, avanti tutta per Joao Mario: la Juve apre al prestito; Paratici punta l’esubero Juve, accordo vicino: le cifre. Adzic, due piste in Serie A; Joao Mario verso la Fiorentina, le parti sono al lavoro per definire la formula: ecco la richiesta della Juventus per l’esterno. Le ultime; Juventus-Fiorentina: nuovi contatti per Joao Mario, via libera per Dodò?.

2024/25 prendiamo Alberto Costa 2025/26 via Alberto per due spicci e Joao Mario, già spedito a gennaio ma tornato 2026/27 con Joao Mario sul groppone, arriva Celik, con ingaggio da Cafu. Mi manchi, @juventusfc x.com

Per Joao Mario si profila un testa a testa tra Fiorentina e SassuoloSecond quanto rivelato da TuttoMercatoWeb, i neroverdi stanno spingendo per arrivare all'esterno e superare la concorrenza di Paratici ... tuttojuve.com

Juventus, Joao Mario avrebbe chiesto la cessione per gennaioJoao Mario è arrivato la scorsa estate alla Juventus nell’ambito dello scambio con il Porto che ha coinvolto anche Alberto Costa. Un’operazione studiata per dare a Luciano Spalletti un nuovo esterno ... it.blastingnews.com