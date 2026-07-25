Il governo indiano sta affrontando una grave emergenza di infestazioni di scarafaggi, che dura da una settimana. La presenza massiccia di insetti sta causando disagi nelle istituzioni pubbliche e nei servizi di ristorazione. Le autorità hanno avviato operazioni di disinfestazione in diversi edifici governativi e locali, tentando di contenere la diffusione. La crisi si aggiunge alle difficoltà politiche e sociali degli ultimi dodici anni.

Da una settimana il governo della destra hindu presieduto da Narendra Modi sta affrontando la peggior crisi degli ultimi dodici anni, cioè da quando nel 2014 ha inaugurato un’era di. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Adesso il governo indiano ha paura degli scarafaggi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La protesta degli «scarafaggi» in India ha un nuovo eroeUn attivista in sciopero della fame da 21 giorni è stato arrestato dopo che i giudici hanno espresso preoccupazione per la sua salute.

In India il Partito popolare degli scarafaggi ha detto che non farà più cortei, a causa della repressione della poliziaIn India, il Partito popolare degli scarafaggi ha annunciato che non organizzerà più cortei, ma solo manifestazioni statiche.

Argomenti più discussi: Proteste degli Scarafaggi in India, cos'è il Cockroach Janta Party e perché si chiama così; La meglio gioventù indiana alla prova del manganello; India: da esami truccati a Scarafaggi; India: il movimento degli scarafaggi continua le mobilitazioni e si estende. Gli agricoltori si uniscono alla protesta.

India: dalle blatte della Gen Z una sfida al governo Modi. I cristiani: Va difeso il diritto alla protesta e il futuro dei giovaniLa polizia indiana picchia forte con i lathi, i tipici manganelli usati con disinvoltura dalle forze dell’ordine, anche durante le proteste pacifiche. Volti di ragazzine ferite e in lacrime, giovani c ... agensir.it