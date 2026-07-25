Addio a Zoe la Golden Retriever che aiutò i soccorritori dopo il crollo del Ponte Morandi

Notizia in breve

È morta Zoe, la Golden Retriever utilizzata dai Vigili del Fuoco durante le operazioni di soccorso dopo il crollo del Ponte Morandi. La cane ha contribuito a salvare due persone e un cane, trovati all’interno di un’auto sepolta sotto i detriti. Zoe aveva partecipato alle attività di ricerca e salvataggio in quei giorni.