Addio a Zoe la Golden Retriever che aiutò i soccorritori dopo il crollo del Ponte Morandi
È morta Zoe, la Golden Retriever utilizzata dai Vigili del Fuoco durante le operazioni di soccorso dopo il crollo del Ponte Morandi. La cane ha contribuito a salvare due persone e un cane, trovati all’interno di un’auto sepolta sotto i detriti. Zoe aveva partecipato alle attività di ricerca e salvataggio in quei giorni.
È morta Zoe, la Golden Retriever dei Vigili del Fuoco che partecipò ai soccorsi dopo il crollo del Ponte Morandi. Aiutò a salvare due persone e un cane rimasti all’interno di un’auto sepolta dai detriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Addio a Zoe, il cane che scavò tra le macerie del Ponte Morandi
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