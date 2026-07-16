Oggi è stata emessa la sentenza sul crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 alle 11,30, che causò la morte di 43 persone. Sono passati quasi otto anni da quella tragedia che coinvolse il viadotto autostradale. La decisione riguarda i responsabili e le accuse mosse nel procedimento giudiziario. La sentenza è stata pronunciata in un'aula di tribunale, chiudendo un procedimento iniziato subito dopo il crollo.

Sono passati quasi otto anni dalla tragedia che sconvolse Genova. Era il 14 agosto del 2018 alle 11,30, nel pieno dell'estate italiana, quando il crollo del ponte Morandi provocò la morte di 43 persone coinvolte nel collasso del viadotto autostradale. Oggi è prevista la sentenza. i giudici dovrebbero ritirarsi in camera di consiglio e, secondo le previsioni, uscirne entro stasera con il dispositivo. Gli imputati sono 57. Il processo. Il processo va avanti da quattro anni. Tra i 57 imputati ci sono ex vertici, manager e tecnici di Autostrade per l'Italia, di Spea (la società che per Aspi si occupava del monitoraggio delle infrastrutture) e dirigenti e consulenti del ministero dei Trasporti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ponte Morandi, oggi la sentenza sul crollo del viadotto che uccise 43 persone

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