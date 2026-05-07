Gli Alpini omaggiano le vittime del Morandi dopo il crollo corsero in aiuto di Genova

Oggi, poche ore dopo l’apertura dell’Adunata degli Alpini, l’Associazione Nazionale ha reso omaggio alle vittime del crollo di Ponte Morandi. Le celebrazioni sono state dedicate alla memoria delle persone coinvolte nell’incidente, avvenuto alcuni anni fa, e sono state accompagnate da momenti commemorativi. L’evento si è svolto in un clima di rispetto e ricordo, nel rispetto della giornata dedicata alle vittime di quel tragico episodio.