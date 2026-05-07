Gli Alpini omaggiano le vittime del Morandi dopo il crollo corsero in aiuto di Genova
Oggi, poche ore dopo l’apertura dell’Adunata degli Alpini, l’Associazione Nazionale ha reso omaggio alle vittime del crollo di Ponte Morandi. Le celebrazioni sono state dedicate alla memoria delle persone coinvolte nell’incidente, avvenuto alcuni anni fa, e sono state accompagnate da momenti commemorativi. L’evento si è svolto in un clima di rispetto e ricordo, nel rispetto della giornata dedicata alle vittime di quel tragico episodio.
A poche ore dall’apertura ufficiale dell’Adunata degli Alpini 6 (qui la guida completa con programma, aree pedonali, mappe, trasporti e molto altro), l’Associazione Nazionale Alpini oggi ha reso omaggio alle vittime del crollo di Ponte Morandi.La cerimonia si è svolta al Memoriale Ponte Morandi.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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