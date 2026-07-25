Addio a Sergio Giacomoni Una vita tra azienda e sport
Oggi pomeriggio si tengono i funerali di Sergio Giacomoni, ex imprenditore meccanico di Voltana. È deceduto giovedì all’età di 77 anni. Giacomoni aveva lavorato nel settore della tornitura dei metalli e aveva avuto una vita tra attività aziendali e sport. La cerimonia si svolge nella chiesa locale, con la partecipazione di familiari e amici.
Si svolgeranno oggi pomeriggio i funerali di Sergio Giacomoni, l’ex imprenditore meccanico (specializzato nel settore della tornitura metalli) di Voltana, spentosi giovedì all’età di 77 anni. Alle 15.15 partirà un autocorteo dalla camera mortuaria dell’ospedale di Lugo per la chiesa parrocchiale di Voltana. Dopo la benedizione si procederà per l’Area crematoria di Faenza. Sarà possibile fare una visita questa mattina dalle 8 alle 15. Nel 1986 Giacomoni fu uno dei fondatori, assieme a Sergio Galli e Lauro Galli, della Micro-Vett, pionieristica azienda specializzata nella produzione di veicoli elettrici ed ibridi. Fu in quel periodo che... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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