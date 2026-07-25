addio a sergio giacomoni una vita tra azienda e sport

Notizia in breve

Oggi pomeriggio si tengono i funerali di Sergio Giacomoni, ex imprenditore meccanico di Voltana. È deceduto giovedì all’età di 77 anni. Giacomoni aveva lavorato nel settore della tornitura dei metalli e aveva avuto una vita tra attività aziendali e sport. La cerimonia si svolge nella chiesa locale, con la partecipazione di familiari e amici.