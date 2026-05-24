Alessandro Bisagno, di 70 anni, è deceduto a Carrara. Era noto nella comunità locale e si distingueva per il suo interesse per vari sport. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata nelle ultime ore.

Carrara, 24 maggio 2026 – In questi giorni si è spento Alessandro Bisagno. Aveva 70 anni e in città era molto conosciuto. Un brutto incidente lo aveva costretto da decenni su una sedia a rotelle. Lascia la madre, i fratelli Marco e Francesco, i parenti e tutti quelli che gli avevano voluto bene. Alessandro era uno sportivo eclettico e in gioventù ha praticato numerosi sport tra cui la pesca subacquea in apnea, il windsurf, lo sci, la pallanuoto e la bicicletta. Era il 9 aprile del 1991 quando Alessandro assieme ad un amico rientrava sulla sua bici da corsa e per cause mai chiarite a Ceparana cadde dalla due ruote. Alessandro non volle andare in ospedale e decise di rientrare a Marina in sella alla sua bicicletta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio Alessandro Bisagno, una vita spenta troppo presto. “Amava ogni tipo di sport”

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