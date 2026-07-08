addio a giovanni salbaroli una vita dedicata allo sport

È scomparso a Ravenna Giovanni Salbaroli, delegato dell’Unvs per la Romagna da più di 20 anni. Ha dedicato la vita allo sport, portando la sua esperienza come atleta di basket e pallavolo. Durante il suo ruolo, ha rappresentato l’Unione Nazionale Veterani dello Sport, impegnandosi con passione e dedizione. La sua figura è stata legata a lungo alle attività sportive e associative nella regione.

Si è spento a Ravenna Giovanni Salbaroli, delegato Unvs (Unione Nazionale Veterani dello Sport) per la Romagna da oltre 20 anni. Un uomo di idee e ideali, che ha portato la sua esperienza di atleta nel basket e nella pallavolo, a servizio dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport. Un male incurabile ha avuto il sopravvento sulla sua forte tempra. Avrebbe compiuto 82 anni in agosto. I funerali si svolgeranno oggi, mercoledì 8 luglio alle 11 nella chiesa di San Rocco a Ravenna. "Sarai sempre uno di noi – dice Francesco Fabbri, presidente della sezione faentina dell’Unvs –. Giovanni ha perso la sua ultima partita dopo averne vinte tante sul parquet. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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