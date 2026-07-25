addio a deanna galletto artista poliedrica attiva a milano e roma

L'artista sarzanese Deanna Galletto è morta. La sua carriera comprendeva dipinti, creazioni di moda, partecipazioni a produzioni cinematografiche e teatrali, oltre a aver realizzato copertine discografiche. Nata a Sarzana, ha lavorato anche a Milano e Roma. La sua attività si è svolta in diversi settori artistici, senza limitarsi a un solo campo. La data della sua scomparsa è il 25 luglio 2026.

Sarzana (La Spezia), 25 luglio 2026 – Il passato dell’artista sarzanese Deanna Galletto non parla soltanto di quadri: creazioni di moda, esperienze al cinema e a teatro e perfino copertine discografiche. All’età di 80 anni, la sua scomparsa lascia nel dolore il figlio Leo Izzo, gli altri familiari e il mondo dell’arte. Nata a Sarzana, e da diversi anni residente a Filattiera, Deanna Galletto aveva fatto dell’arte e della ricerca il filo conduttore della sua vita. Formata tra Milano, Roma e l’Accademia Raffaello di Urbino, dove si era specializzata in calcografia, aveva attraversato linguaggi diversi, dal teatro alle arti visive, dalla fotografia al video. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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