una figura poliedrica visionario e appassionato

Un uomo conosciuto e stimato nella comunità è deceduto. Era riconosciuto per il suo impegno e la relazione umana con molte persone nel corso degli anni. L’amministrazione comunale lo ricorda come una figura poliedrica, visionaria e appassionata. La sua presenza si è fatta sentire in vari ambiti, lasciando un segno duraturo tra chi lo ha incontrato. La notizia ha suscitato cordoglio tra i cittadini, che ricordano con affetto il suo contributo.

Questo il ricordo dell’amministrazione comunale: "Una figura conosciuta e stimata nella nostra comunità per il suo impegno, la presenza e il rapporto umano costruito negli anni con tante persone. Anichini ha dedicato la sua vita all’arte, costruendo negli anni una produzione vasta e riconoscibile, caratterizzata da una cifra personale profondamente fantastico-visionaria, ricca di suggestioni. Maestro dell’acquaforte a ha saputo lasciare il segno non solo attraverso mostre personali e collettive, ma anche con lavori entrati nell’immaginario della città: incisioni, illustrazioni, loghi, manifesti. Per tanti anni è stato insegnante di Disegno e Storia dell’Arte trasmettendo passione e conoscenza a generazioni di studenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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