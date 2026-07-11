colpo per campedelli palomba ancora galletto

Il Forlì ha annunciato ufficialmente che Luigi Palomba resterà in squadra anche nella prossima stagione. La conferma arriva dopo mesi di trattative e voci di mercato. Il giocatore, già presente nel roster attuale, continuerà a indossare la maglia biancorossa. La società ha comunicato la decisione nel pomeriggio di ieri, senza ulteriori dettagli su eventuali clausole o accordi specifici. Palomba si appresta così a proseguire la sua avventura con il club.

Un ritorno sicuramente molto gradito, anzi in pratica una conferma. Nel pomeriggio di ieri, infatti, il Forlì ha comunicato ufficialmente che Luigi Palomba vestirà anche nella prossima stagione la maglia biancorossa. A distanza di due mesi dalla (felice) conclusione del campionato, il forte difensore centrale di origini italo-cubane, che aveva salutato la Romagna per fine prestito, torna quindi a rinforzare le fila del galletto, con la formula ancora del prestito dalla Virtus Entella, la società proprietaria del suo cartellino. Palomba nella passata stagione, proprio il giorno dell’Epifania, era sbarcato come ’dono’ del mercato di riparazione a Forlì, rivelandosi poi sicuramente l’acquisto più azzeccato tra quelli effettuati nella seconda e ultima fase delle trattative della società biancorossa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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