Adam Sbizzera morto a 5 giorni dall' incidente in moto a Montebelluna | aveva 25 anni e faceva l' autista di scuolabus
Adam Sbizzera, 25 anni, è morto cinque giorni dopo un incidente in moto a Montebelluna. L'autista di scuolabus era stato ricoverato all'ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove si sono susseguite speranze e attese da parte della comunità di Alano di Piave. Dopo cinque giorni di coma, la sua condizione si è aggravata e si è spento. La famiglia e amici avevano sperato in un miglioramento, ma non si è verificato nessun segnale di ripresa.
Cinque giorni appesi a un filo, con una comunità intera aggrappata alla speranza di un miracolo. Cinque giorni in cui ad Alano di Piave si è continuato a pronunciare il nome di Adam Sbizzera, 25 anni, aspettando un segnale dall’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Quel segnale purtroppo non è mai arrivato: il giovane si è spento venerdì mattina dopo il terribile incidente avvenuto domenica 19 luglio lungo la Feltrina, a Montebelluna. La sua ultima scelta, però, è stata un gesto di grande generosità: la donazione degli organi, per trasformare il dolore in una nuova possibilità di vita per altre persone. Adam era arrivato in ospedale in condizioni disperate dopo lo schianto in moto. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it
He Abandoned His Wife for His Lost Love, Only to Regret It and Beg Her Back Across Oceans
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