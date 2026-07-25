Adam Sbizzera morto a 5 giorni dall' incidente in moto a Montebelluna | aveva 25 anni e faceva l' autista di scuolabus

Notizia in breve

Adam Sbizzera, 25 anni, è morto cinque giorni dopo un incidente in moto a Montebelluna. L'autista di scuolabus era stato ricoverato all'ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove si sono susseguite speranze e attese da parte della comunità di Alano di Piave. Dopo cinque giorni di coma, la sua condizione si è aggravata e si è spento. La famiglia e amici avevano sperato in un miglioramento, ma non si è verificato nessun segnale di ripresa.