Il motociclista di 25 anni coinvolto in un incidente a Montebelluna è deceduto dopo cinque giorni di ricovero in terapia intensiva. L’incidente è avvenuto domenica 19 luglio, quando il giovane si è scontrato ad alta velocità contro una Dacia condotta da un uomo di 60 anni. Le condizioni del motociclista erano apparse subito gravi, e nonostante le cure, si è spento questa notte. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine.

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Non ce l'ha fatta Adam Sbizzera, il motociclista 25enne residente a Setteville, in provincia di Belluno che, domenica 19 luglio, si è schiantato ad alta velocità contro la fiancata di una Dacia guidata da un 60enne. Il ragazzo era ricoverato in terapia intensiva al Ca' Foncello e, il giorno dopo l'incidente, il papà di Adam aveva dichiarato: «Mio figlio sta andando verso il cielo». L'INCIDENTE Adam Sbizzera stava viaggiando verso Treviso con alcuni amici lungo via Feltrina, anche loro in sella alle proprie due ruote, quando l'automobilista si è immesso nella corsia opposta. Un amico di Sbizzera ha schivato l'auto sulla sinistra, ma il venticinquenne non è riuscito a fare altrettanto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Segui gli aggiornamenti su Treviso.

© Ilgazzettino.it - Adam Sbizzera muore a 25 anni, finita l'agonia dopo l'incidente in moto. Era ricoverato in condizioni disperate in terapia intensiva a Treviso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Madame La proviseur : Un secret de polichinelle - Charlotte de Turckheim | Série Complète | TM

Notizie e thread social correlati

Morto Marios Oikonomou: l’ex difensore di Bologna e Samp aveva 33 anni. Era in terapia intensiva dopo un incidenteMarios Oikonomou, ex difensore di calcio di 33 anni, è deceduto dopo aver trascorso giorni in terapia intensiva.

Nicolas muore a 17 anni dopo 11 giorni di agonia: era finito fuori strada con la motoUn ragazzo di 17 anni è morto dopo 11 giorni di ricovero, a seguito di un incidente in moto avvenuto sulla strada statale Romana nord tra Carpi e...