Un motociclista di 25 anni è deceduto dopo cinque giorni di ricovero in terapia intensiva a Treviso, a seguito di un incidente avvenuto domenica 19 luglio. Lo scontro si è verificato a Montebelluna, quando il giovane ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro una vettura guidata da un uomo di 60 anni. Il motociclista aveva subito ferite gravi e, nonostante le cure, è morto nei giorni successivi.

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Non ce l'ha fatta Adam Sbizzera, il motociclista 25enne residente a Setteville, in provincia di Belluno che, domenica 19 luglio, si è schiantato ad alta velocità contro la fiancata di una Dacia guidata da un 60enne. Il ragazzo era ricoverato in terapia intensiva al Ca' Foncello e, il giorno dopo l'incidente, il papà di Adam aveva dichiarato: «Mio figlio sta andando verso il cielo». L'INCIDENTE Adam Sbizzera stava viaggiando verso Treviso con alcuni amici lungo via Feltrina, anche loro in sella alle proprie due ruote, quando l'automobilista si è immesso nella corsia opposta. Un amico di Sbizzera ha schivato l'auto sulla sinistra, ma il venticinquenne non è riuscito a fare altrettanto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - Adam Sbizzera muore a 25 anni dopo cinque giorni di agonia. Domenica scorsa lo schianto in moto e il ricovero in condizioni disperate in terapia intensiva a Treviso

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Zita - Österreichs letzte Kaiserin: Ihr tragisches Schicksal im Schatten der Krone

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