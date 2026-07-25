Acquisti online con rischio blocco alla dogana i prodotti più esposti

Notizia in breve

Acquisti online di prodotti di basso valore provenienti da Paesi extra Ue, in particolare dalla Cina, sono soggetti a rischio di blocco alla dogana. La procedura può portare alla confisca delle merci e alla perdita del pagamento effettuato. Questa situazione riguarda principalmente articoli di pochi euro, tra cui elettronica, abbigliamento e accessori. Le autorità doganali hanno aumentato i controlli sui pacchi provenienti da fuori Europa per verificare la conformità alle normative doganali e fiscali.