Acquisti online con rischio blocco alla dogana i prodotti più esposti
Acquisti online di prodotti di basso valore provenienti da Paesi extra Ue, in particolare dalla Cina, sono soggetti a rischio di blocco alla dogana. La procedura può portare alla confisca delle merci e alla perdita del pagamento effettuato. Questa situazione riguarda principalmente articoli di pochi euro, tra cui elettronica, abbigliamento e accessori. Le autorità doganali hanno aumentato i controlli sui pacchi provenienti da fuori Europa per verificare la conformità alle normative doganali e fiscali.
Comprare online prodotti da pochi euro da Paesi extra Ue, soprattutto dalla Cina, può comportare un rischio concreto: il blocco alla dogana. Secondo l’ultima relazione della direzione generale Fiscalità e Unione doganale della Commissione europea, nel 2025 il 67,9% dei prodotti fermati alle frontiere Ue per non conformità o rischio grave aveva origine cinese. Il fenomeno riguarda anche i cosiddetti mini-pacchi acquistati online, spesso articoli a basso costo ordinati con un click da piattaforme e-commerce. Il problema non è solo fiscale: molti prodotti vengono fermati perché non rispettano gli standard europei di sicurezza, salute, ambiente o conformità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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