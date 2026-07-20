Rischio per parassiti e malattie infettive | oltre 1500 chili di cibo sequestrati alla dogana di Palermo
Nel primo semestre del 2026, sono stati sequestrati più di 1500 chili di prodotti alimentari non sicuri presso il porto di Palermo. I controlli hanno riguardato valigie e autovetture di viaggiatori provenienti dalla Tunisia. I prodotti sequestrati rappresentano un rischio per parassiti e malattie infettive, secondo quanto riferito dalle autorità di controllo. Le operazioni sono state condotte da funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dai militari della Guardia di Finanza.
Oltre una tonnellata e mezzo di prodotti alimentari non sicuri trovati tra le valigie e dentro le autovetture dei viaggiatori, questo è il risultato dei controlli effettuati nel primo semestre del 2026 presso il porto di Palermo dai funzionari ADM e dai militari della Guardia di Finanza sulla rotta proveniente dalla Tunisia. Si tratta di carni, frutta, prodotti vegetali e prodotti lattiero-caseari per i quali sussiste il divieto di importazione per i rischi legati alla diffusione di parassiti e malattie infettive che possono colpire le varietà vegetali e animali presenti nell’Unione europea. Gli alimenti sono stati rinvenuti dai funzionari... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
Segui gli aggiornamenti su Palermo.
Cyclospora Parasite Outbreak: Symptoms, Treatment and How It Spreads | UC Davis Health
Notizie e thread social correlati
Controlli nei minimarket del centro, sequestrati oltre 130 chili di cibo e multe salateNella giornata di ieri, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli nei minimarket del centro storico di Castelfranco Emilia, rispondendo alle...
Criminalità giovanile, maxi blitz in 44 province: 539 arresti e oltre 700 chili di droga sequestrati anche a Messina e PalermoUna vasta operazione della Polizia di Stato ha coinvolto 44 province italiane, portando all’arresto di 539 persone e al sequestro di oltre 700 chili...
Temi più discussi: Zecche sempre più in alto: un’app disegna la nuova mappa del rischio; Invasione di piccioni a Isorella: La salute pubblica è a rischio; Infezioni sessualmente trasmissibili, d'estate cresce il rischio. Il richiamo delle ostetriche; Estate e sessualità, FNOPO: Infezioni sessualmente trasmesse in aumento: il preservativo è la prima forma di prevenzione.
Questa è la stagione in cui zecche, zanzare e altri vettori e parassiti ti tengono d’occhio. Riduci il rischio di contatto adottando corretti comportamenti di profilassi personale e ambientale. Approfondisci: rpu.gl/XjtPr #PrevenzionePuglia #arbovirosi x.com
L'estate è arrivata! ? Il sole e il caldo sono al massimo e per i nostri pet le alte temperature significano rischio disidratazione, colpi di calore e maggiore esposizione ai parassiti. ? Abbiamo preparato una guida pratica per cani, gatti, conigli e volatili: sc facebook
Dieta con un'epidemia di parassiti reddit
Come gestire pesce, uova e carne crudi in estate senza rischiGuida pratica e autorevole su rischi e precauzioni per pesce, uova e carne crudi: conservazione, temperature, contaminazioni crociate e segnali d’allarme ... tuobenessere.it
Contaminazione biologica: batteri, virus e parassitiLa contaminazione biologica rappresenta una delle principali cause di malattie trasmesse dagli alimenti. Batteri, virus, parassiti e funghi possono contaminare gli alimenti durante la produzione, la t ... msn.com