Nel primo semestre del 2026, sono stati sequestrati più di 1500 chili di prodotti alimentari non sicuri presso il porto di Palermo. I controlli hanno riguardato valigie e autovetture di viaggiatori provenienti dalla Tunisia. I prodotti sequestrati rappresentano un rischio per parassiti e malattie infettive, secondo quanto riferito dalle autorità di controllo. Le operazioni sono state condotte da funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dai militari della Guardia di Finanza.

Oltre una tonnellata e mezzo di prodotti alimentari non sicuri trovati tra le valigie e dentro le autovetture dei viaggiatori, questo è il risultato dei controlli effettuati nel primo semestre del 2026 presso il porto di Palermo dai funzionari ADM e dai militari della Guardia di Finanza sulla rotta proveniente dalla Tunisia. Si tratta di carni, frutta, prodotti vegetali e prodotti lattiero-caseari per i quali sussiste il divieto di importazione per i rischi legati alla diffusione di parassiti e malattie infettive che possono colpire le varietà vegetali e animali presenti nell’Unione europea. Gli alimenti sono stati rinvenuti dai funzionari... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Rischio per parassiti e malattie infettive: oltre 1500 chili di cibo sequestrati alla dogana di Palermo

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Cyclospora Parasite Outbreak: Symptoms, Treatment and How It Spreads | UC Davis Health

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