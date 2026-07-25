Una turista di 60 anni è stata soccorsa dopo essere rimasta circa tre ore in mare su un materassino. La donna è stata trovata dalla polizia nel Catanese, dopo un'ora di ricerche. Secondo quanto riferito, era stata trascinata dalle correnti marine e si trovava in difficoltà nelle acque.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ritrovata dalla polizia dopo un’ora di ricerche nel Catanese. Una turista di 60 anni è stata soccorsa dopo essere rimasta per circa tre ore in balia delle correnti marine mentre si trovava su un materassino nelle acque del Catanese. L’allarme è scattato quando alcuni amici della donna si sono accorti che non era più rientrata dopo essersi allontanata in mare e hanno segnalato la sua scomparsa. Intervento coordinato tra Capitaneria e polizia. Dopo la segnalazione sono immediatamente partite le operazioni di ricerca. La Capitaneria di porto ha mobilitato le unità presenti nella zona, mentre gli agenti della Questura di Catania hanno effettuato le perlustrazioni a bordo delle moto d’acqua. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Acireale, salvata turista trascinata dalle correnti: era rimasta per tre ore sul materassino in mare

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