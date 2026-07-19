Nel pomeriggio di ieri a Poveromo, alcuni turisti stranieri sono stati salvati in mare dai bagnini. Intorno alle 15:30, nelle acque vicino ai bagni Trabucco e Daniela, la corrente ha portato un gruppo di persone al largo, complicando la situazione a causa del mare agitato. I bagnini sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza i turisti e riportarli a riva. Non ci sono segnalazioni di feriti o danni.

Momenti di apprensione ieri a Poveromo per il salvataggio in mare di alcuni turisti stranieri. Intorno alle 15,30, nelle acque antistanti i bagni Trabucco e Daniela, il gruppo è stato trascinato al largo dalla corrente, anche per via del mare mosso. Alcuni sono riusciti, a fatica, a raggiungere la riva in autonomia, mentre per una signora c’è stato bisogno del tempestivo intervento dei due bagnini Michele Mastrodomenico (nella foto), del Bagno Serena, e Matteo Cristofani, del Bagno Daniela, che si sono gettati in acqua con il pattino rosso di salvataggio e dopo alcuni tentativi sono riusciti a raggiungere la donna e a metterla in salvo senza conseguenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Turista straniera salvata in mare dai bagnini

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