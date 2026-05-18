Emergenza in mare bagnante trascinata dalle correnti | militare si tuffa in acqua e la salva

Nella serata di domenica 17 maggio 2026, la Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste ha ricevuto una richiesta di aiuto proveniente da due bagnanti in difficoltà presso la spiaggia di Paglianza, nel territorio di Peschici. Una delle persone coinvolte è stata trascinata dalle correnti marine e, senza esitazione, un militare presente sul luogo si è immerso in acqua per portarla in salvo. L'intervento si è concluso con il recupero di entrambe le persone in sicurezza.

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