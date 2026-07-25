Accordo Rodri Real Madrid ora si tratta con il Manchester City! A che punto siamo per il maxi-affare per lo spagnolo

Il Real Madrid ha raggiunto un accordo con il giocatore, ma la trattativa per il trasferimento prosegue con il club inglese. La squadra spagnola intende rafforzare la mediana con l’acquisto dello spagnolo. La trattativa tra le due società è ancora in corso, con passi avanti significativi rispetto alle fasi iniziali. La società spagnola sta lavorando per definire i dettagli finali del trasferimento.

Rodri e il Real Madrid hanno trovato l’accordo, ora la trattativa prosegue con il Manchester City! Novità importanti. Il Real Madrid fa sul serio e punta con decisione su Rodri per rivoluzionare la propria mediana. Secondo fonti vicine al club spagnolo, la dirigenza delle Merengues ha avviato i contatti con il Manchester City per riportare in LaLiga il centrocampista vincitore del Pallone d’Oro 2024. Il contratto del classe 1996 con il club dell’Etihad Stadium si avvia verso la scadenza nella prossima estate, rendendo la finestra di calciomercato estivo 2026 l’ultima vera opportunità per gli inglesi di incassare una cifra considerevole dalla sua cessione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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RODRI TO REAL MADRID! TCHOUAMÉNI TO MAN UTD | Real Madrid Transfer News

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L’MVP dell’ultimo Mondiale vuole trasferirsi al Real Madrid e con i Blancos ha già un accordo economico. Adesso si attende solo l’accordo fra i club: le trattative stanno andando avanti in queste ore e la situazione potrebbe sbloccarsi presto Intanto, prosegu x.com

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