il real madrid insegue rodri dopo che guardiola lascia il manchester city

Il Manchester City si prepara a perdere l’allenatore alla fine della stagione, secondo fonti inglesi. La notizia ha portato il Real Madrid a manifestare interesse per il centrocampista che milita nel club di Premier League. La società spagnola ha già comunicato ufficialmente al Manchester City e al giocatore il desiderio di acquisirne il cartellino. La trattativa tra i due club e il calciatore potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane.

Sito inglese: Secondo quanto riferito, Pep Guardiola lascerà il Manchester City a fine stagione. La sua partenza, secondo Marca, ha aperto le porte anche a Rodri, e il Real Madrid non perde tempo nel far conoscere al club di Premier League e al giocatore stesso il loro interesse per i suoi servizi. Nonostante abbia dovuto affrontare infortuni significativi negli ultimi due anni, Rodri rimane uno dei migliori centrocampisti difensivi in??circolazione, e la sua occasionale indisponibilità è stata percepita come uno dei motivi per cui il City alla fine non è riuscito a perseguire un altro titolo di Premier League in questa stagione. Il 29enne ha collezionato solo 17 presenze nella massima serie inglese nel 2025-26, e potrebbe aggiungerne un’altra quando il City accoglierà l’Aston Villa all’Etihad nella fase finale di domenica. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Pep Guardiola pre-match press conference | Manchester City v Liverpool | FA Cup Quarter-final

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