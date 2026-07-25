Accoltellò il marito Mi ha picchiato mi sono difesa

Una donna ha accoltellato il marito durante un violento litigio in una località toscana. Secondo quanto riferito, l’uomo l’avrebbe colpita con un pugno al volto, causando una forte epistassi. La donna ha risposto con un coltello, ferendo l’uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno trovato entrambi i soggetti feriti. La donna è stata portata in ospedale per le ferite da arma da taglio, mentre l’uomo ha ricevuto cure per le ferite da pugno.

Prato, 25 luglio 2026 – Si sarebbe difesa al culmine dell’ ennesimo violento litigio con il marito che le aveva sferrato un cazzotto sul volto provocandole una forte epistassi dal naso. E’ quanto emerge dagli accertamenti disposti dal gip di Prato a carico di una donna di 58 anni che tre settimane fa è stata arrestata con la pesante accusa di tentato omicidio per aver accoltellato al torace il marito nella loro casa a Poggio a Caiano. I fatti . La donna, assistita dall’avvocato Maurizio Milani, fu arrestata nell’immediatezza del fatto dai carabinieri e, dopo essere transitata da Sollicciano, fu messa ai domiciliari con braccialetto elettronico a casa della madre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Ho conosciuto una donna che si è beccata 23 anni per aver accoltellato il marito per difendersi dopo anni di abusi e voi volete farmi provare pietà per uno che ha sparato a DUE ladri per VENDETTA e si è beccato solo 14 anni ma andate a cagare x.com