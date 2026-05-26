Un collega mi ha puntato la pistola un altro mi ha picchiato È un ambiente tossico | la denuncia di un vigilante

Un vigilante ha denunciato di aver subito un'aggressione sul posto di lavoro, affermando che un collega gli ha puntato una pistola e un altro lo ha picchiato. La denuncia è stata resa nota da un dipendente di un’azienda di sicurezza privata operante a Milano. L’uomo ha descritto l’ambiente di lavoro come tossico, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente. La denuncia è stata presentata alle autorità competenti.

Luca (nome di fantasia) da qualche anno lavora a Milano per un'azienda di sicurezza privata. A Fanpage.it ha raccontato di aver denunciato un collega che un anno fa gli ha puntato contro la pistola d'ordinanza e un altro che poche settimane fa lo ha preso a pugni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Un collega mi ha puntato la pistola, un altro mi ha picchiato. È un ambiente tossico: la denuncia di un vigilanteSe anche tu hai una storia di violenza o abuso sul luogo di lavoro da raccontare, contatta la redazione di Fanpage.it compilando questo form. L'estate scorsa mi hanno puntato contro una pistola e pre ... fanpage.it

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