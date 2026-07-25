Una donna ha accoltellato il marito durante un litigio a Prato. La donna ha dichiarato di aver agito in difesa dopo essere stata colpita con un pugno al volto, che le ha causato un’epistassi. L’uomo aveva iniziato una colluttazione con la donna, portando all’uso di un’arma da taglio. La scena si è svolta in un contesto di violenza domestica. La donna è stata portata in ospedale per le ferite riportate.

Prato, 25 luglio 2026 – Si sarebbe difesa al culmine dell’ ennesimo violento litigio con il marito che le aveva sferrato un cazzotto sul volto provocandole una forte epistassi dal naso. E’ quanto emerge dagli accertamenti disposti dal gip di Prato a carico di una donna di 58 anni che tre settimane fa è stata arrestata con la pesante accusa di tentato omicidio per aver accoltellato al torace il marito nella loro casa a Poggio a Caiano. I fatti . La donna, assistita dall’avvocato Maurizio Milani, fu arrestata nell’immediatezza del fatto dai carabinieri e, dopo essere transitata da Sollicciano, fu messa ai domiciliari con braccialetto elettronico a casa della madre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Accoltellò il marito. “Mi aveva picchiato, mi sono difesa”

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Donna accoltellata a Catania, arrestato il marito: la 51enne aggredita in un negozio

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