Un uomo è stato ucciso da una leonessa durante una spedizione nel deserto della Namibia. La vittima, un imprenditore tedesco, è stata attaccata alla testa dalla leonessa, secondo il racconto di una donna presente. La donna ha riferito di aver visto la leonessa afferrare l’uomo e di averlo osservato morire. La morte si è verificata sul luogo dell’attacco, senza che siano intervenuti soccorsi. La polizia locale sta indagando sull’incidente.

Bernd Kebbel, imprenditore e filantropo tedesco, è morto in seguito all’attacco di una leonessa durante una spedizione nel deserto della Namibia. Ora a raccontare quei momenti è la moglie Conny, che quella notte era nella tenda montata sul tetto del fuoristrada e ha assistito all’intera scena. In un’intervista al Daily Mail, la donna ricorda il momento in cui si è svegliata all’improvviso: “È stato come se fosse stato colto di sorpresa e poi ho sentito ringhiare. Mi sono affacciata dalla tenda e ho visto una leonessa che aveva afferrato Bernd alla testa”, racconta. Bernd Kebbel, 59 anni, era sceso dalla tenda intorno all’una e mezza del mattino per andare in bagno durante un campeggio nella regione del Kunene. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono affacciata dalla tenda e ho visto una leonessa che lo aveva afferrato alla testa”: il racconto di Conny Kebbel dopo la morte del marito in Namibia

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