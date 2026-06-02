Simone Dell'Agnello e il flirt con Mila Suarez dopo The50 | Mi sono ricreduto su di lei Chiofalo mi aveva avvisato

Simone Dell'Agnello ha dichiarato di aver avviato un rapporto con Mila Suarez durante il reality The 50, ma successivamente ha modificato la sua opinione sulla persona. Ha affermato di aver voluto continuare a conoscere Mila, poi ha dichiarato di aver cambiato idea. In precedenza, un'altra persona aveva avvisato Dell'Agnello riguardo alla sua opinione su Mila Suarez.

Simone Dell'Agnello ha parlato per la prima volta del rapporto nato con Mila Suarez durante il reality The 50: "Da parte mia c'era la volontà di proseguire la conoscenza, ma mi sono ricreduto su di lei. Non ho un bel ricordo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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