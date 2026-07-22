I prezzi dei carburanti sono aumentati di nuovo, superando i livelli del 18 marzo scorso. In pochi giorni, lo scoppio della crisi a Hormuz ha fatto salire i costi alla pompa. I consumatori chiedono ora un taglio immediato delle accise, mentre i prezzi continuano a salire. La situazione si mantiene tesa, con la domanda di intervento che cresce tra gli automobilisti.

L’escalation della crisi a Hormuz ha fatto risalire nel giro di pochi giorni il prezzo dei carburanti: ora superano i livelli registrati il 18 marzo scorso, quando il governo intervenne con il primo decreto di riduzione delle accise. I dati del ministero. I dati diffusi dal ministero delle Imprese e del Made in Italy certificano che la benzina in modalità self service costa in media 1,942 euro al litro sulla rete ordinaria, mentre il gasolio ha raggiunto quota 2,107 euro al litro, ben oltre la soglia psicologica dei due euro. In autostrada i prezzi salgono ulteriormente, a 2,032 e 2,181 euro al litro. La nuova impennata riaccende i timori sull’inflazione e rilancia le richieste delle associazioni dei consumatori al governo di intervenire per calmierare i prezzi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Prezzi carburanti ancora su, pressing dei consumatori per taglio accise

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