Pep Guardiola ha rifiutato un'offerta della Federcalcio per allenare la nazionale italiana. La decisione ha generato molte discussioni nel mondo del calcio. Nel frattempo, il presidente della Lega ha commentato che parlare di Guardiola è prematuro e ha espresso speranza che il nuovo allenatore, Pirlo, possa raggiungere i risultati attesi. La questione resta al centro dell'attenzione, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Roma: Abodi Commenta la Scelta di Guardiola e la Nuova Era di Pirlo per la Nazionale ROMA (ITALPRESS) – La decisione di Pep Guardiola di rifiutare l’offerta della Federcalcio per la panchina della Nazionale italiana ha suscitato grandi discussioni. Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha commentato la scelta in un collegamento con Sky Tg 24, sollevando interrogativi sulla strategia comunicativa di Guardiola e sull’apertura a simili proposte. “Se non hai la certezza di un esito positivo, forse è meglio mantenere la questione per sé,” ha affermato Abodi, evidenziando il rischio connesso a tali scommesse in ambito calcistico. Abodi ha poi approfondito il tema, parlando dell’accordo imminente tra la Federcalcio e Andrea Pirlo, il quale guiderà la Nazionale azzurra in un progetto quadriennale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Abodi: “Parlare di Guardiola è prematuro. Spero Pirlo raggiunga i risultati attesi.”

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Temi più discussi: Abodi: Guardiola può far bene all'umore, ma da solo non basta, servono riforme del sistema; Abodi: Guardiola CT? Chiudiamo presto, bisogna parlare del sistema. La giustizia sportiva deve cambiare; Ct Italia, Abodi: Guardiola? Chiunque sia il commissario tecnico dovremo stargli vicino; Abodi: Guardiola? Chiunque sarà il ct dovremo essergli vicini.

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