Il ministro per lo sport ha espresso dubbi sulla possibilità che l'ex allenatore del Manchester City abbia considerato seriamente la candidatura a commissario tecnico dell’Italia. Ha anche auspicato che l’ex calciatore possa ottenere i risultati sperati nel ruolo.

Il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, ha voluto dire la sua sulla scelta della FIGC di puntare su Andrea Pirlo come prossimo ct dell’Italia. Andrea Pirlo è sempre più vicino a diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Prima dell’annuncio ufficiale da parte della FIGC, l’ex Campione del Mondo dovrà risolvere il contratto che lo lega allo United FC, ultimo passaggio necessario prima di iniziare la sua nuova avventura a Coverciano. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano La Federazione avrebbe quindi individuato nell’ex centrocampista di Milan, Juventus e dell’Italia il profilo ideale per guidare gli Azzurri nel nuovo ciclo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Abodi dubbioso: «Non so se Guardiola ci abbia pensato veramente, mi auguro Pirlo possa portare i risultati sperati»

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