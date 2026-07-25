Il rifiuto di Guardiola ha deluso tifosi e addetti ai lavori, dopo che si era ipotizzato un suo possibile ingaggio. La scelta di escluderlo è stata definita da un dirigente come un azzardo, poiché si è agito senza la certezza di un sì. La decisione ha portato a un cambio di programma, con l’arrivo di un altro allenatore. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra gli appassionati, che speravano in un diverso esito.

Il no di Guardiola, per quanto preventivabile, ha lasciato molto amaro in bocca a tifosi e addetti ai lavori: dopo un sogno del genere, risvegliarsi con Pirlo ha fatto un certo effetto. Abodi, dal canto suo, non le ha mandate a dire, criticando Maldini, Leonardo e Malagò per la gestione della trattativa. Le parole di Abodi. A SkyTg24: “Io non so se Guardiola ci abbia pensato. Credo che aprire a un’opzione del genere, o hai una ragionevole percentuale di certezza di arrivare a risultato, oppure è meglio tenerla in maniera discreta. Mi sembrano alternative talmente distanti tra loro che probabilmente è stato un azzardo tirarlo fuori non avendo la certezza di un sì. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Abodi: “Guardiola? È stato un azzardo tirarlo fuori non avendo la certezza di un sì”

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