Un giovane è morto a Bologna, secondo quanto riferito dall’autopsia. L’avvocato che assiste la famiglia ha commentato che si tratta di un caso simile a quello di un altro giovane deceduto in circostanze analoghe. Non sono stati forniti dettagli sulle cause della morte. La famiglia ha richiesto ulteriori approfondimenti. La polizia ha avviato indagini sulla vicenda.

L’avvocato Fabio Anselmo, che assiste la famiglia Fakir, dopo i primi risultati emersi dall’autopsia, ha dichiarato che si è di fronte a un nuovo caso Aldrovandi. Abderrhaim Fakir è morto al quartiere Pilastro di Bologna, dopo un intervento della polizia. La vicenda è diventata anche oggetto di scontro politico. Le parole di Anselmo sono arrivate dopo quelle del ministro Piantedosi che ha difeso l’operato degli agenti. Abderrhaim Fakir morto a Bologna: l'avvocato Fabio Anselmo commenta i risultati dell'autopsia Le dichiarazioni del ministro Piantedosi Anselmo contro il ministro: "Interferenze mai viste prima" Abderrhaim Fakir morto... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Abderrhaim Fakir morto a Bologna, avvocato Fabio Anselmo duro dopo l'autopsia: "È un Altro caso Aldrovandi"

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Morte di FAKIR, lavvocato Anselmo: Lo SCUDO PENALE è una mezza assoluzione

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Fabio Anselmo, l'avvocato dei casi Aldrovandi e Cucchi nominato dalla famiglia di Fakir Abderrahim: «Spero di non rivedere film già visti in passato»Alle 17 di lunedì 20 luglio, i familiari di un uomo di 34 anni deceduto durante un controllo di polizia al Pilastro hanno lasciato Ferrara dopo aver...

Temi più discussi: Abderrahim Fakir, morto mentre era immobilizzato dalla polizia: l'impresa di facchinaggio, il permesso regolare. La protesta al Pilastro: Scrivete che era un brav'uomo; Bologna, muore ammanettato dalla polizia, i pm: Fatti estesi rispetto al video, al vaglio 2 agenti; Le domande che solleva la morte di Abderrahim Fakir - Annalisa Camilli; Che storia aveva Abderrahim Fakir.

L'inchiesta sulla morte di Abderrahim #Fakir a #Bologna. I primi esiti dell'autopsia confermerebbero quanto emerso dalla tac: la presenza di sangue nei polmoni. L'uomo, si ipotizza, sarebbe morto per soffocamento. #Tg3 x.com

Autopsia e video: cosa emerge sul caso di Abderrahim Fakir a BolognaNuovi dettagli emergono dall'autopsia di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un intervento della polizia. Video e testimonianze rivelano aspetti inediti del caso. notizie.it

La morte di Abderrahim Fakir a Bologna, che cosa è successo e quali sono i punti da chiarireLa morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia a Bologna, il video, le indagini della Procura, l'autopsia e i punti che restano ancora da chiarire ... famigliacristiana.it