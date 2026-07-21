Alle 17 di lunedì 20 luglio, i familiari di un uomo di 34 anni deceduto durante un controllo di polizia al Pilastro hanno lasciato Ferrara dopo aver incontrato un avvocato nominato loro legale. L’avvocato, noto per aver seguito casi di cronaca giudiziaria, ha dichiarato di sperare di non rivedere scenari già visti in passato. La famiglia ha affidato al professionista la gestione delle procedure legali relative alla morte dell’uomo.

Sono da poco passate le 17 di lunedì 20 luglio quando i familiari di Abderrhaim Fakir, il 34enne morto durante un controllo di polizia al Pilastro, lasciano Ferrara, dopo l'incontro con Fabio Anselmo, appena nominato loro legale per seguire la vicenda. «Non avevo alcuna voglia di tornare a occuparmi di tragedie come queste. Spero solo di non rivedere film già visti in passato» afferma l'avvocato, accennando alle battaglie giudiziarie per cui Roberto Saviano, negli anni, è arrivato a definirlo «eroe dei diritti civili». Nato a Bologna, 69 anni, Anselmo è considerato uno dei principali esperti italiani nella difesa delle vittime di presunti abusi commessi da appartenenti alle forze dell'ordine e da pubblici ufficiali. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Fabio Anselmo, l'avvocato dei casi Aldrovandi e Cucchi nominato dalla famiglia di Fakir Abderrahim: «Spero di non rivedere film già visti in passato»

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