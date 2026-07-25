Abderrahim Fakir e la chiazza rossa sotto la testa le nuove immagini dopo la morte Scontro tra i legali sull’origine del sangue

Da open.online 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo video mostra i momenti successivi alla morte di un uomo di 42 anni durante un fermo di polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le immagini evidenziano una chiazza rossa sotto la testa dell'uomo. I legali delle parti coinvolte discutono sull'origine del sangue visibile nel filmato. La vicenda è oggetto di indagine e analisi da parte delle autorità competenti.

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Un nuovo filmato ricostruisce i minuti successivi alla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto domenica durante un fermo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le immagini, racconta l’Ansa, riprendono un’agente della scientifica nel momento in cui scopre il cadavere, ancora avvolto in un lenzuolo e con le caviglie legate. L’uomo è disteso supino, la bocca spalancata, e sotto la testa si nota una lunga chiazza di sangue, presente anche sul volto. Le accuse dell’avvocato Anselmo sull’autopsia. A commentare il video è Fabio Anselmo, legale della famiglia di Fakir, che parlando con l’Ansa solleva dubbi sulla quantità di sangue trovata nei polmoni: «E come ci è finito tutto quel sangue nei polmoni? L’ha inalato perché l’hanno battuto. 🔗 Leggi su Open.online

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