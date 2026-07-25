Abderrahim Fakir e la chiazza rossa sotto la testa le nuove immagini dopo la morte Scontro tra i legali sull’origine del sangue

Un nuovo video mostra i momenti successivi alla morte di un uomo di 42 anni durante un fermo di polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le immagini evidenziano una chiazza rossa sotto la testa dell'uomo. I legali delle parti coinvolte discutono sull'origine del sangue visibile nel filmato. La vicenda è oggetto di indagine e analisi da parte delle autorità competenti.

Un nuovo filmato ricostruisce i minuti successivi alla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto domenica durante un fermo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le immagini, racconta l’Ansa, riprendono un’agente della scientifica nel momento in cui scopre il cadavere, ancora avvolto in un lenzuolo e con le caviglie legate. L’uomo è disteso supino, la bocca spalancata, e sotto la testa si nota una lunga chiazza di sangue, presente anche sul volto. Le accuse dell’avvocato Anselmo sull’autopsia. A commentare il video è Fabio Anselmo, legale della famiglia di Fakir, che parlando con l’Ansa solleva dubbi sulla quantità di sangue trovata nei polmoni: «E come ci è finito tutto quel sangue nei polmoni? L’ha inalato perché l’hanno battuto. 🔗 Leggi su Open.online

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Abderrahim Fakir e la chiazza rossa sotto la testa, le nuove immagini dopo la morte. L’avvocato Anselmo: «Perché c’era sangue nei polmoni»Un nuovo video mostra i momenti successivi alla morte di un uomo di 42 anni durante un fermo di polizia in un quartiere di Bologna.

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L’inchiesta sulla morte di Abderrahim #Fakir: in attesa degli esiti dell’autopsia, i primi risultati avrebbero riscontrato tracce di cocaina nel corpo dell’uomo e nessuna frattura. In un nuovo video, macchie di sangue sotto la testa. #Tg1 Leonardo Zellino x.com

Bologna ha assistito a violenti scontri dopo che l'imprenditore di origini marocchine Abderrahim Fakir è morto durante un arresto da parte della polizia, con un video virale che ha scatenato una vasta indignazione. reddit

Fakir, il nuovo video: chiazze di sangue sotto la testa di Abderrahim. Il legale: Come ci è finito nei polmoni?Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. ilmessaggero.it

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