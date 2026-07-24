La Tac sul corpo di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna mentre era immobilizzato dalla polizia, mostra polmoni pieni di sangue. Fakir aveva 42 anni e si trovava in custodia al momento del decesso. L'ipotesi prevalente è che la causa sia un soffocamento. La polizia ha riferito di averlo immobilizzato e ammanettato al momento della morte. Nessun altro dettaglio sulle circostanze è stato reso noto.

Quando è morto, Abderrahim Fakir aveva i polmoni pieni di sangue. Queste le risultanze che emergono dalla Tac effettuata sul cadavere del 42enne deceduto domenica scorsa a Bologna mentre era ammanettato e immobilizzato a terra dalla Polizia. Ora si attende l’esito dell’autopsia, svolta oggi, venerdì 24 luglio, all’ospedale Sant’Orsola, nel capoluogo emiliano. Prende quota, quindi, l’ipotesi che l’uomo sia rimasto soffocato dal suo stesso sangue. Un’ipotesi avvalorata anche dall’avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia della vittima: “Non sono un medico legale, ma ritengo che ci possa essere un indubitabile quadro asfittico da compressione”, dice all’Ansa, precisando che comunque “bisognerà attendere le conclusioni peritali”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sangue nei polmoni: per la morte di Fakir prende quota l’ipotesi del soffocamento

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