L’autopsia sul 42enne deceduto a Bologna ha confermato che i suoi polmoni erano pieni di sangue, come già evidenziato dalla Tac effettuata ieri. La fase finale dell’esame ha rafforzato le prime ipotesi sul decesso. Non sono stati ancora resi noti altri dettagli relativi alle cause specifiche o alle circostanze della morte. La procura ha avviato un’indagine per chiarire le dinamiche.

I primi risultati dell’ autopsia su Abderrahim Fakir, ormai giunta alle fasi finali, confermerebbero quanto già emerso dalla Tac eseguita ieri sul corpo del 42enne morto a Bologna: i polmoni erano pieni di sangue. Un elemento che farebbe ipotizzare che l’uomo possa essere morto soffocato dal proprio liquido ematico, anche se saranno gli accertamenti medico-legali a stabilire con precisione le cause del decesso. All’esame autoptico ha assistito anche un consulente medico-legale nominato dall’ avvocato Fabio Anselmo, legale di parte civile che rappresenta i familiari della vittima, e un consulente medico-legale nominato dall’avvocato dei poliziotti e degli operatori del 118 intervenuti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Morte Fakir, sangue nei polmoni del 42enne: la conferma dall’autopsia

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