abbiamo trasformato lo smartworking in un privilegio da ostentare

Notizia in breve

Questa settimana, un lavoratore ha commentato come lo smartworking sia diventato un privilegio da mostrare. In Italia, circa tre milioni e mezzo di persone lavorano in modalità agile, secondo dati recenti. Tuttavia, questi numeri sono ancora lontani dalla media europea. La riflessione riguarda il modo in cui questa forma di lavoro viene percepita e vissuta nel paese, evidenziando una differenza rispetto ad altri stati europei.