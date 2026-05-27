Con lo smartworking il risparmio pro-capite raggiunge i 1.000 euro in più

Negli ultimi cinque anni, la quota di reddito disponibile risparmiata dalle famiglie italiane è aumentata dallo 7,55% all’8,28%. Lo smartworking ha contribuito a questo incremento, con un risparmio pro capite di circa 1.000 euro all’anno. Il cambiamento nelle abitudini di lavoro ha portato a minori spese per trasporti e pasti fuori casa, favorendo una maggiore capacità di risparmio. I dati sono stati rilevati in un rapporto sulla situazione economica delle famiglie.

Cresce la propensione al risparmio degli italiani, in cinque anni la quota di reddito disponibile messa da parte dalle famiglie è passata dal 7,55% nel 2019 all’8,28% nel 2024. Ma al Sud l’incidenza si è fermata al 6,08% nel 2024 a fronte del 5,67% nel 2019, mentre al Nord è arrivata al 9,73% (contro l’8,5% nel 2019) con punte del 10,46% al Nord ovest (9,72% nel 2019). Biella si conferma nel 2024 la “capitale” del risparmio (14,37%), seguita sul podio da Asti (12,79%) e Vercelli (12,53%). Mentre le maggiori difficoltà si riscontrano a Crotone che chiude la classifica (4,30%), tallonata da Siracusa (4,37%) e Ragusa (4,51%). Nel complesso, la... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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