A zig-zag in A4 casi in crescita | multa di 199 euro E 10 punti in meno

Da ecodibergamo.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono aumentati i casi di zig-zag su strade A4, con una multa di 199 euro e la perdita di 10 punti sulla patente. Le forze di polizia hanno ricevuto segnalazioni in tempo reale da parte degli automobilisti, che hanno segnalato comportamenti pericolosi come sorpassi a destra e eccesso di velocità. Sono stati contestati specifici infrazioni legate alla guida rischiosa e alla mancata osservanza dei limiti di velocità.

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SICUREZZA. Le segnalazioni degli automobilisti «in diretta» alla Stradale. Contestati il pericoloso sorpasso a destra e la velocità non commisurata. Prima un sorpasso sulla destra, sfrecciando lungo la prima corsia e oltrepassando due auto, per poi rientrare verso sinistra oltrepassare perpendicolarmente la seconda e finendo direttamente sulla terza corsia. Infine, un altro sorpasso sulla destra: seconda corsia, poi terza davanti all’auto appena superata, per poi sbucare sulla quarta corsia e sfrecciare via a velocità indubbiamente superiore ai centotrenta orari tollerati in autostrada. È una classica scena – più complessa da raccontare che da vedere – di un’auto che procede a «zig-zag» lungo il tratto bergamasco dell’A4: un comportamento tanto frequente quanto pericoloso per gli altri automobilisti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

a zig zag in a4 casi in crescita multa di 199 euro e 10 punti in meno
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