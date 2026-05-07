Sos monopattini | zig zag e incidenti Ora basta

Negli ultimi tempi sono stati segnalati numerosi episodi di incidenti e manovre rischiose con i monopattini, anche in zone frequentate dalle forze dell’ordine. In alcune occasioni, i veicoli sono stati coinvolti in manovre improvvise e pericolose, mettendo a rischio la sicurezza di chi si trovava nelle vicinanze. Questi episodi hanno sollevato preoccupazioni circa la regolamentazione e il rispetto delle norme di sicurezza.

Un incidente e altre due guide rocambolesche e pericolose, nonostante la presenza delle forze dell’ordine. È Sos monopattini in tutto il Nord Milano. A Sesto, un mezzo elettrico ha bruciato il semaforo rosso, continuando la sua marcia contromano e finendo per centrare un’automobile, guidata da una giovane rimasta sotto choc. Il sinistro è avvenuto in via XX Settembre all’angolo con via Cattaneo. "Chi guidava il monopattino andava in controsenso, senza casco e passava col rosso: “ovviamente“ la vettura l’ha preso in pieno - ha commentato il comitato di piazza Trento e Trieste -. Non è il primo che guida in questo modo e di segnalazioni ne sono state fatte tante finora.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sos monopattini: zig zag e incidenti. "Ora basta" Notizie correlate Famiglia distrutta sulla Collatina, spunta una dashcam: Yaris a zig zag prima del frontaleLa procura di Roma indaga per omicidio con dolo eventuale dopo la morte di Patrizia Capraro, Giovanni Battista Ardovini e Alessio Ardovini, madre,... Famiglia uccisa su via Collatina, spunta una dashcam: Yaris a zig zag prima del frontaleLa procura di Roma indaga per omicidio con dolo eventuale dopo la morte di Patrizia Capraro, Giovanni Battista Ardovini e Alessio Ardovini, madre,...