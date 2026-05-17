Guidava a zig zag da ubriaco sulla Provinciale
Nella serata di venerdì 15 maggio, alle ore 19 circa, una pattuglia della polizia intercomunale di Ala - Avio ha individuato un veicolo che procedeva in modo irregolare sulla strada provinciale SP90, poco a nord di Pilcante. L’auto si muoveva in modo irregolare, con manovre a zig zag che hanno attirato l’attenzione degli agenti. Dopo aver fermato il veicolo, gli agenti hanno proceduto ai controlli necessari.
Nella serata di venerdì 15 maggio, verso le 19, la pattuglia della polizia intercomunale di Ala - Avio ha fermato un'auto sulla strada provinciale SP90, poco a nord di Pilcante. Il conducente stava guidando in modo pericoloso, superando un mezzo pesante in curva e con scarsa visibilità.Non solo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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