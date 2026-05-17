Guidava a zig zag da ubriaco sulla Provinciale

Nella serata di venerdì 15 maggio, alle ore 19 circa, una pattuglia della polizia intercomunale di Ala - Avio ha individuato un veicolo che procedeva in modo irregolare sulla strada provinciale SP90, poco a nord di Pilcante. L’auto si muoveva in modo irregolare, con manovre a zig zag che hanno attirato l’attenzione degli agenti. Dopo aver fermato il veicolo, gli agenti hanno proceduto ai controlli necessari.

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