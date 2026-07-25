A Peccioli, due nuovi ascensori saranno installati per rendere accessibili il campanile e la chiesa. L’intervento riguarda le strutture storiche del borgo, che ora potranno essere visitate anche da persone con disabilità motorie. I lavori sono in corso e si concluderanno entro la fine dell’anno. L’obiettivo è garantire l’accesso agli edifici religiosi e storici, senza modificare l’aspetto originale. La scelta rientra in un progetto di inclusione e valorizzazione del patrimonio locale.

Peccioli (Pisa), 25 luglio 2026 – Sindaco Renzo Macelloni, Peccioli è ormai riconosciuta come una delle capitali della cultura in Toscana e non solo, capace di far convivere l’anima di un borgo medievale con le installazioni contemporanee del Macca. In termini di flussi e presenze, come sta rispondendo il turismo a questo modello così unico? “Si registrano, anche nei territori vicini, flessioni in questo primo spaccato d’estate. Noi andiamo in controtendenza: Peccioli mantiene il suo scettro di rotta turistica, nonostante le temperature torride registrate nelle ultime settimane. Persone in giro per il paese, persone che chiedono informazioni. Altre ancora che visitano l’impianto di Legoli”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Peccioli l’arte è inclusiva. “Due nuovi ascensori renderanno accessibili il campanile e la chiesa”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Campanile della chiesa madre di Lampedusa, pubblicato il decreto per la ricostruzioneÈ stato pubblicato il decreto che assegna i fondi necessari per la ricostruzione del campanile della chiesa madre di Lampedusa, dedicata a San...

Fulmine centra il campanile di una chiesa, la saetta ha colpito il crocifisso in ferro e svegliato tutto il paeseQuesta mattina alle 6, un fulmine ha colpito il campanile di una chiesa in via Circonvallazione.

Temi più discussi: A Peccioli l’arte è inclusiva. Due nuovi ascensori renderanno accessibili il campanile e la chiesa; Undici Lune 2026 a Peccioli: concerti, spettacoli e guida agli ultimi giorni di festival; Il Macca si allarga con un gioco di specchi; Peccioli ritrova il suo Bosco dei Frati: bonificata la storica area verde.

Peccioli, il borgo medievale diventato un museo a cielo apertoImmerso in un territorio prevalentemente rurale, Peccioli vanta una posizione strategica che lo rende facilmente raggiungibile dalle maggiori città toscane, uno dei motivi per cui questo grazioso ... siviaggia.it

A Peccioli l’arte diventa ‘architettura praticabile’Un altro bagno di folla a Peccioli dove sabato 30 settembre è stata inaugurata We Rise by Lifting Others (Ci eleviamo sollevando gli altri), nuovo progetto dell’artista Marinella Senatore, concepito ... lanazione.it