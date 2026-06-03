Fulmine centra il campanile di una chiesa la saetta ha colpito il crocifisso in ferro e svegliato tutto il paese

Notizia in breve

Questa mattina alle 6, un fulmine ha colpito il campanile di una chiesa in via Circonvallazione. La saetta ha centrato il crocifisso in ferro, provocando un forte boato che ha svegliato tutto il paese. Nessun danno strutturale è stato segnalato, ma l'evento ha causato la momentanea interruzione della quiete mattutina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per verificare eventuali conseguenze o rischi derivanti dall'impatto.