Fulmine centra il campanile di una chiesa la saetta ha colpito il crocifisso in ferro e svegliato tutto il paese
Questa mattina alle 6, un fulmine ha colpito il campanile di una chiesa in via Circonvallazione. La saetta ha centrato il crocifisso in ferro, provocando un forte boato che ha svegliato tutto il paese. Nessun danno strutturale è stato segnalato, ma l'evento ha causato la momentanea interruzione della quiete mattutina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per verificare eventuali conseguenze o rischi derivanti dall'impatto.
SAN MARCELLO - Un botto che ha svegliato tutto il paese. Stamattina alle 6 un fulmine si è abbattuto sul campanile della chiesa di Santa Maria del Rosario, in via Circonvallazione. Il lampo ha colpito la croce di ferro in cima alla torre che ha riportato danni. A cedere sono stati diversi mattoni. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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