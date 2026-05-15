Campanile della chiesa madre di Lampedusa pubblicato il decreto per la ricostruzione

È stato pubblicato il decreto che assegna i fondi necessari per la ricostruzione del campanile della chiesa madre di Lampedusa, dedicata a San Gerlando. La decisione arriva dopo la pubblicazione ufficiale e riguarda l’intervento di ripristino della struttura danneggiata. La chiesa, situata nel centro dell’isola, rappresenta un punto di riferimento locale e il finanziamento coprirà le spese di intervento e ricostruzione. La pubblicazione del decreto segna un passaggio importante per il progetto di restauro.

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