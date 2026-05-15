Campanile della chiesa madre di Lampedusa pubblicato il decreto per la ricostruzione
È stato pubblicato il decreto che assegna i fondi necessari per la ricostruzione del campanile della chiesa madre di Lampedusa, dedicata a San Gerlando. La decisione arriva dopo la pubblicazione ufficiale e riguarda l’intervento di ripristino della struttura danneggiata. La chiesa, situata nel centro dell’isola, rappresenta un punto di riferimento locale e il finanziamento coprirà le spese di intervento e ricostruzione. La pubblicazione del decreto segna un passaggio importante per il progetto di restauro.
È stato pubblicato il decreto che finanzia la ricostruzione del campanile della chiesa madre di Lampedusa, parrocchia di San Gerlando. Con questo provvedimento, la Regione siciliana, tramite il dipartimento regionale delle infrastrutture, stanzia i 760 mila euro necessari per avviare l'opera. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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