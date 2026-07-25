A Johnny Depp mancava solo di essere Scrooge | il film esce il 12 novembre in Italia

Da fanpage.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Johnny Depp torna protagonista di una major con Scrooge e gli spiriti del Natale di Ti West: il primo trailer arriva dal Comic-Con, in sala in Italia dal 12 novembre. Nel cast anche Ian McKellen. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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