A Johnny Depp mancava solo di essere Scrooge | il film esce il 12 novembre in Italia

Johnny Depp torna protagonista di una major con Scrooge e gli spiriti del Natale di Ti West: il primo trailer arriva dal Comic-Con, in sala in Italia dal 12 novembre. Nel cast anche Ian McKellen. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Johnny Depp sorprende il Comic-Con vestendo i panni di Ebenezer Scrooge: ecco il suo nuovo filmDurante il Comic-Con di San Diego, Johnny Depp si è presentato inaspettatamente vestito come Ebenezer Scrooge, personaggio tratto dal racconto di...

Leggi anche: Johnny Depp è Ebenezer Scrooge nella prima immagine del nuovo film di Ti West

Si parla di: Johnny Depp irriconoscibile nei panni di Scrooge al San Diego Comic-Con.

A Johnny Depp mancava solo di essere Scrooge: il film esce il 12 novembre in ItaliaJohnny Depp torna protagonista di una major con Scrooge e gli spiriti del Natale di Ti West: il primo trailer arriva dal Comic-Con, in sala in Italia dal ... fanpage.it

'Scrooge e gli spiriti del Natale': Depp sorprende al Comic-Con nei panni di EbenezerDopo Scrooge, l’attore sarà nuovamente sul grande schermo nel 2027 con il thriller d’azione Day Drinker di Marc Webb, al fianco di Madelyn Cline e Penélope Cruz. it.blastingnews.com