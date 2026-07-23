Johnny Depp si appresta a tornare sul grande schermo con una trasformazione iconica. È stata diffusa la prima locandina ufficiale di Ebenezer: A Christmas Carol, il nuovo adattamento cinematografico del celebre capolavoro di Charles Dickens. Il poster offre ai fan il primissimo sguardo al divo nei panni del personaggio che ha segnato la letteratura e il cinema mondiale: Ebenezer Scrooge. Ma dimenticate la storia che pensate di conoscere: questo nuovo progetto promette di scavare a fondo nell’oscurità e nel passato mai raccontato del leggendario avaro. Un’origine mai raccontata: “Prima che fosse Scrooge, era Ebenezer”. A rendere questo adattamento particolarmente stuzzicante per gli appassionati di cinema sono i dettagli emersi sui canali promozionali del film. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Johnny Depp è Ebenezer Scrooge nella prima immagine del nuovo film di Ti West

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Johnny Depp Scrooge preview viewing!

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