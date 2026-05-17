Genoa-Milan 0-1 | Nkunku porta avanti i rossoneri su calcio di rigore!
Nel match tra Genoa e Milan, il risultato è stato deciso da un calcio di rigore trasformato da Nkunku al 50° minuto. Il gol ha permesso ai rossoneri di passare in vantaggio e di mantenere la leadership momentanea nel punteggio. La partita si è svolta sul campo del Genoa, con entrambe le squadre impegnate in un confronto diretto. Non ci sono stati altri gol o eventi significativi segnalati oltre alla rete di Nkunku.
Il Milan di Massimiliano Allegri passa in vantaggio contro il Genoa di Daniele De Rossi in occasione della partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Ferraris' di Genova. Al 48' l'attaccante francese Christopher Nkunku - approfittando di un retro-passaggio errato di Alex Amorim - se ne va in velocità in area di rigore e viene steso dal portiere Justin Bijlow. Penalty per il Milan e ammonizione per il portiere del Genoa. Dal dischetto, al 50', va Nkunku. Pallone a sinistra, portiere a destra e Diavolo in vantaggio! Genoa-Milan 0-1! . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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