Genoa-Milan 0-1 | Nkunku porta avanti i rossoneri su calcio di rigore!

Nel match tra Genoa e Milan, il risultato è stato deciso da un calcio di rigore trasformato da Nkunku al 50° minuto. Il gol ha permesso ai rossoneri di passare in vantaggio e di mantenere la leadership momentanea nel punteggio. La partita si è svolta sul campo del Genoa, con entrambe le squadre impegnate in un confronto diretto. Non ci sono stati altri gol o eventi significativi segnalati oltre alla rete di Nkunku.

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