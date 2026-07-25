A Firenze è stato avviato un bando per la realizzazione di bike box e velo stazioni, con l’obiettivo di garantire parcheggi sicuri per le biciclette. La procedura di gara riguarda l’acquisto delle strutture, che saranno installate entro l’anno sia nel centro città sia nelle zone vicine alle stazioni. La delibera approvata dalla giunta avvia ufficialmente la fase di selezione dei fornitori per questi punti di sosta dedicati alle biciclette.

Parcheggiare la propria bicicletta in sicurezza? Il Comune di Firenze fa un passo in questa direzione e mette a bando una rete di bike box e velo stazioni approvando in giunta una delibera con cui si dà il via alla procedura di gara per l’acquisto delle strutture dedicate. Palazzo Vecchio spinge sul tema della mobilità sostenibile e l’obiettivo è offrire spazi di sosta sicuri e accessibili per le biciclette, incentivando così - spera il Comune - un maggiore uso quotidiano della bici invece che dell'auto di proprietà. Puntando a meno congestione del traffico e meno inquinamento. Contestualmetne la rete ciclabile è in espansione: sono... 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Corrierefiorentino.corriere.it - A Firenze le prime bike box entro l'anno: via al bando per la costruzione dei punti di sosta in città e vicino alle stazioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inaugurate le prime 12 stazioni: entro quattro anni Trieste Trasporti avrà 137 bus elettriciSono state inaugurate le prime dodici stazioni di ricarica per i bus elettrici di Trieste Trasporti.

Nuovo Rimini: entro oggi alle 11 vanno presentate le manifestazioni di interesse. Scade il bando, la cordata c’èEntro le 11 di questa mattina deve essere consegnata la documentazione delle manifestazioni di interesse per il nuovo Rimini.

Temi più discussi: B-Connect, al via a Firenze la due giorni dedicata alla formazione delle società di Serie B; Nuova chiusura Ponte al Pino, Boni: Smart work, navette, monitoraggio come prima fase; Firenze, tramvia Leopolda-Le Piagge: posata la prima pietra. Tempi e fermate della nuova linea; Export, ecco le province con le vendite più alte: Milano e Firenze in testa.

B1 F.: I gironi 2026/27 FIRENZE - I gironi di B1 femminile 2026/27 REGULAR SEASON Promozioni in Serie A3 Femminile: 4 Retrocessioni in Serie B2 Femminile 16 Inizio Regular Season: 17/18 ottobre 2026 PLAY-OFF Accedono ai play-off le prime tre... #pall x.com

A Firenze le prime bike box entro l'anno: via al bando per la costruzione dei punti di sosta in città e vicino alle stazioniL'assessore Giorgio: il progetto risponde a un’esigenza sentita da chi sceglie di muoversi in bici, di poter parcheggiare il mezzo in sicurezza. Non è un intervento isolato, ma legato all’estensione d ... corrierefiorentino.corriere.it

Migliorano le liste d'attesa nei primi sei mesi 2026: erogate nei tempi di garanzia 1,6 milioni di visite ed esami in più rispetto allo stesso periodo del 2025 ma 2,8 milioni di italiani attendono più del dovuto reddit

A Firenze rimosse dal centro le prime keybox, le cassette per le chiavi dei bed and breakfastDalle facciate del centro storico di Firenze è cominciata la rimozione delle prime keybox, le cassette per le chiavi dei cosiddetti affitti brevi. La rimozione è stata possibile dopo l’approvazione ... blitzquotidiano.it